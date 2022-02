Gli USA non hanno inviato truppe supplementari in Europa «per scatenare una guerra» contro la Russia in Ucraina, ma «per difendere il territorio della NATO»: lo ha ribadito il consigliere per la Sicurezza nazionale statunitense, Jake Sullivan, alla Fox. Sullivan ha inoltre aggiunto sulla NBC che «un’escalation militare e un’invasione dell’Ucraina possono avvenire in qualsiasi momento».

«Noi pensiamo che i russi abbiano dispiegato le capacità per lanciare una operazione importante in Ucraina e lavoriamo per preparare una risposta», ha spiegato Sullivan, ricordando che il presidente americano Joe Biden «ha radunato i nostri alleati, rinforzato e rassicurato i nostri partner sul fianco orientale, fornito sostegno materiale agli ucraini e proposto ai russi una via diplomatica» per uscire dalla crisi.

Non credete a previsioni apocalittiche

«Non credete alle previsioni apocalittiche». È quanto afferma oggi su Twitter il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, dopo che l’amministrazione americana, attraverso il New York Times, è tornata a lanciare un allarme per una possibile invasione russa dell’Ucraina che potrebbe portare alla caduta di Kiev in due giorni e provocare fino a 50.000 morti civili.

«Capitali diverse - afferma Kuleba - hanno scenari diversi, ma l’Ucraina è pronta a qualsiasi sviluppo. Oggi l’Ucraina ha un forte esercito, un sostegno internazionale senza precedenti e la fiducia degli ucraini nel loro Paese».

