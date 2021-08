Il capo delle Nazioni Unite ha avvertito che la situazione sta andando fuori controllo con conseguenze devastanti per i civili. Finora più di 250.000 persone sono state costrette a lasciare le loro case e molti di loro si sono concentrati a Kabul, nei parchi o in alloggi di fortuna.

L’ambasciata degli Stati Uniti - riportano vari media internazionali, ha invitato il personale a distruggere ogni materiale sensibile presente nelle strutture, inclusi opuscoli e bandiere che potrebbero essere utilizzati per la propaganda.

Anche il Regno Unito ha annunciato l’invio di 600 soldati per aiutare l’evacuazione dei cittadini britannici e dell’ex personale afghano. Come la Germania, manterrà aperta l’ambasciata con il personale al minimo. Danimarca e Norvegia stanno invece chiudendo del tutto le loro rappresentanze diplomatiche.

«La decisione di Joe Biden di ritirare le forze militari è stata una decisione tragica. Perché alza il morale dei talebani, offre loro una nuova opportunità per avanzare e al contempo rappresenta un durissimo colpo al morale delle forze afghane». Lo dice David Richards, il generale britannico comandante del contingente Nato in Afghanistan (Isaf) nel 2006.

«Questo è un fallimento strategico di grandi proporzioni - sottolinea - e sta annullando tutti i progressi degli ultimi 20 anni. La nostra strategia puntava ad una situazione di stallo in modo da consentire un cambio generazionale in Afghanistan. Ma la decisione del presidente Biden l’ha rimossa». E alla domanda su chi finanzia i talebani spiega «Nelle loro fila militano combattenti fanatici, membri dell’Isis e di al Qaeda.

È ormai accertata la presenza di movimenti estremisti tra i Talebani, che rappresentano un ulteriore punto di forza, almeno nel breve termine» e aggiunge «sospetto che i Talebani stiano ricevendo assistenza e aiuti da alcuni Paesi vicini. Non direttamente dai Governi, ma da alcuni gruppi di potere. È il caso del Pakistan, ma non solo». E infine su una possibile caduta di Kabul e su cosa fare in futuro aggiunge «Dovremmo cercare attivamente una chiara strategia politica. Dovremmo persuadere i talebani che, se prendessero Kabul con la forza, potrebbero essere colpiti da bombardamenti aerei occidentali, i loro leader potrebbero diventare obiettivi, le sanzioni si inasprirebbero. Se i talebani vogliono davvero avere la chance di governare dobbiamo usare la strategia del bastone e la carota».