Democrazia turca di nuovo sotto attacco, il Governo Erdogan sta cercando di far mettere al bando il partito filocurdo HDP, terza formazione politica nel Parlamento turco. Abbiamo intervistato l’esperta di politica turca Fazila Mat.

Nei giorni scorsi la Corte costituzionale turca ha rinviato alla procura generale di Ankara la richiesta di apertura di un procedimento per bandire il filocurdo HDP per presunti legami con i terroristi del Pkk. La decisione è dovuta ad errori formali. È immaginabile che la Corte costituzionale blocchi un provvedimento del Governo? Secondo Fazila Mat, da anni ricercatrice presso l’Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (OBCT), di Trento, la Corte costituzionale turca ha pochissimi margini di manovra rispetto alle decisioni prese da Erdogan, in quanto «la forza...