Secondo gli attivisti, le forze di sicurezza hanno arrestato 25 manifestanti che si erano radunati a Taksim, un distretto che ha ospitato in passato le marce del Pride, da sette anni vietate dalle autorità. Portando bandiere arcobaleno e cantando slogan che affermavano «l’esistenza» delle persone LGBTQ in Turchia, i manifestanti avevano tentato di aggirare il blocco della polizia per le strade secondarie, ma sono stati violentemente dispersi. «Non stiamo facendo del male a nessuno», ha urlato un manifestante alla polizia mentre teneva per mano un altro uomo.