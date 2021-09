Più di quindici orbite intorno alla Terra, i primi scatti dalla cupola panoramica, gli esperimenti scientifici, una chiacchierata con Elon Musk e i complimenti via Twitter di Jeff Bezos e Buzz Aldrin.

Non sono mancati impegni ed emozioni nel primo giorno nello spazio dei quattro avventurieri della missione Inspiration4, la prima con un equipaggio interamente composto da privati cittadini e non astronauti professionisti.

A poche ore dallo storico lancio dal Kennedy Space Center, a bordo della navetta Crew Dragon della SpaceX, i quattro ‘turisti spaziali’ sono subito apparsi in ottime condizioni: l’imprenditore miliardario Jared Isaacman, l’ingegnere aerospaziale Chris Sembroski, la divulgatrice Sian Proctor e la dottoressa Hayley Arceneaux, sono «in salute» e «felici», come ha riportato la compagnia SpaceX su Twitter.

La loro impresa ha ricevuto il plauso dell’astronauta Buzz Aldrin, il secondo uomo a calpestare il suolo lunare con la missione Apollo11, che su Twitter si è congratulato commentando: «Il mondo è ispirato dai recenti sforzi imprenditoriali, eccezionali e assidui per il progresso del volo umano nello spazio. Sono con voi con i pensieri e lo spirito». Anche il fondatore di Amazon e della Blue Origin, Jeff Bezos, si è congratulato con il rivale Elon Musk e la sua SpaceX per il lancio, twittando: «Un altro passo verso un futuro in cui lo spazio sarà accessibile a tutti noi».