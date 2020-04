In Europa la Germania si contende con la Francia il terzo posto nella triste classifica dei contagiati da coronavirus. Il ministro della Salute tedesco Jens Spahn, per tranquillizzare la popolazione, ieri ha fatto sapere che sono 10.000 i posti in terapia intensiva attualmente liberi nel Paese e che sono 3.000 i pazienti colpiti dal COVID-19 che al momento vengono curati in terapia intensiva. Tuttavia il presidente del Robert Koch Institut ha precisato che «il numero delle nuove infezioni nonostante tutte le misure adottate è ad un livello ancora alto». Attualmente si registrano circa 5.000 nuovi casi al giorno, mentre nei giorni scorsi se ne contavano 4.000.

Numeri importanti che fanno lievitare la domanda di materiale sanitario ed in particolare quello delle mascherine di protezione. Nelle...