La mascherina chirurgica, ha spiegato ancora Bonanni, «ha uno scopo di tipo sociale; io proteggo le altre persone dal mio materiale biologico, ma non ho garanzia di protezione assoluta dagli altri». Per questo sarebbe opportuno che le usassero tutti, in modo da proteggersi l’un l’altro: «Se le porta per esempio solo il 50% delle persone, allora il discorso cade».