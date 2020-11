Questa mattina Mike Shirley, capo della maggioranza repubblicana al Senato del Michigan, e Lee Chatfield, speaker della Camera dello stesso Stato, anche lui repubblicano, hanno varcato la porta della Casa Bianca per un colloquio con il presidente Trump. L’episodio, senza precedenti nella storia americana, potrebbe apparire quasi insignificante agli occhi di molti. Nell’ambito della battaglia che Donald Trump sta combattendo per vincere, con ogni stratagemma possibile, una battaglia che ha in effetti già perduto, e soprattutto per convincere il suo elettorato che la futura presidenza di Joe Biden sarà illegittima, invece il colloquio dei due uomini politici ha rappresentato un precedente che ha messo in allarme i costituzionalisti americani.

Il compito dei governatori

Per capire è opportuno fare...