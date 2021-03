Così l’esercito dei nomadi digitali si rimpolpa di giorno in giorno. Secondo alcune stime riportate da «Euronews», raggiungeranno il miliardo entro il 2035. Una torta succulenta che ingolosisce diversi Paesi confrontati con le difficoltà causate del coronavirus. Oggi smart workers, imprenditori digitali e nomadi digitali, possibilmente con entrate sostanziose, vengono accalappiati dagli Stati esteri a suon di agevolazioni fiscali. Prima di scegliere una meta, questi nuovi lavoratori prendono in considerazione fattori come le bellezze naturali e il clima: perciò in Europa partono avvantaggiati i Paesi mediterranei, soprattutto se vantano isole dalle spiagge incantate. Prima della classe in questo momento è la Grecia, che figura in cima alla tabella elaborata dal quotidiano italiano «Il Sole 24 Ore». Il Governo greco dimezza le tasse a tutti coloro che negli ultimi 7 anni non sono stati residenti fiscalmente in terra ellenica. La Spagna ha introdotto un visto per i cittadini non UE che vogliono risiedere nel Paese, purché abbiano un reddito da lavoro straniero (come quello eseguito da remoto) o da pensione. Una condizione imprescindibile - come puntualizza il «Corriere della sera» nella sua edizione digitale di lunedì 15 marzo - è che non si può svolgere attività economiche o professionali in Spagna; vi si può vivere finché non si è un peso per il popolo spagnolo o non si occupi una posizione lavorativa locale. Dallo scorso anno pure l’Italia garantisce un importante sconto a chi trasferisce la sua residenza fiscale nel Belpaese, e l’isola portoghese di Madeira ospita nella sua parte meridionale un vero e proprio villaggio pensato unicamente per nomadi digitali. Per coloro che al caldo preferiscono il fascino nordico c’è l’Estonia, all’avanguardia dal profilo delle nuove tecnologie. Recentemente il Paese baltico ha lanciato un nuovo visto digitale per i remote workers con un salario minimo di 3.504 euro lordi al mese e che lavorano per un’impresa registrata all’estero.