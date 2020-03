Non ha ancora ricevuta una risposta dal premier Giuseppe Conte la richiesta avanzata ieri dalla Lombardi di passare a uno step successivo e chiudere uffici, fermare di bus e metro. L’idea è di lasciare aperti solo i negozi di alimentari e le farmacie, chiudere bar e ristoranti e fermare la produzione.

Il premier Conte starebbe considerando l’idea, ma per ora nulla è deciso. «Stamattina c’è un Consiglio dei Ministri e credo che in quella occasione prenderanno delle decisioni», ha detto il governatore della Lombardia Attilio Fontana in collegamento con Rai Radio 1. «La richiesta che ho avanzato - ha spiegato Fontana - non è tanto per dare folklore ma perché ci sono dati oggettivi nella cosiddetta zona rossa, quella della partenza del focolaio intorno a Lodi, dove sono stati presi provvedimenti molto rigorosi, in cui i numeri si sono abbassati e si stanno abbassando. La parabola di crescita lì si è invertita contrariamente al resto della Lombardia. Questo significa che misure molto rigorose consentono di interrompere il diffondersi della malattia».

«Vicini all’esaurimento delle nostre risorse»

«Sicuramente siamo vicini all’esaurimento delle nostre risorse», ha detto poi Fontana rispondendo alla domanda su quanto potrà reggere il sistema sanitario lombardo alla pressione del coronavirus e sulla disponibilità dei posti letto in terapia intensiva. «Noi stiamo facendo miracoli per rispondere alla domanda di sanità, però se non interveniamo invertendo la crescita non ce la faremo mai ad essere veloci tanto quanto il virus» ha detto Fontana.

Il governatore ha ricordato «in Lombardia abbiamo recuperato più di 200 posti in terapia intensiva in una settimana e mezza e altri 100 li stiamo recuperando nelle prossime giornate. Abbiamo un progetto per creare 400 posti di terapia intensiva presso la Fiera di Milano, speriamo che la Protezione civile ci mandi il personale che ci manca ma soprattutto i macchinari».

Anche il Piemonte pensa di «chiudere tutto»

Anche il Piemonte è pronto a seguire la medesima strategia, come ha comunicato il governatore Alberto Cirio ai microfoni di Radio 24. «Se il governo deciderà che la Lombardia farà questo passo - ha spiegato - credo che anche il Piemonte dovrà in qualche modo essere compreso». «È necessario - ha aggiunto Cirio - capire cosa vuol dire fermare tutto. Negozi, bar e ristoranti stanno già chiudendo di loro iniziativa. Il problema è fermare le fabbriche e credo che le autorità nazionali competenti debbano fare una valutazione di merito. La Lombardia è la prima regione d’Italia per capacità e qualità produttiva in termini sanitari e ha avuto la sciagura di vivere prima di tutti noi questa epidemia. Se dalla Lombardia, in modo qualificato, arriva questo monito, penso che sarebbe da irresponsabili non verificarlo e, quanto meno, non sottoporlo all’Istituto superiore della Sanità e al ministero».

Il governatore ha poi spiegato che «dai nostri dati epidemiologici risulta che il Piemonte è 7-8 giorni indietro rispetto a quanto accaduto in Lombardia. Con il problema che noi abbiamo una popolazione più anziana. L’incidenza dei ricoveri in terapia intensiva è di 15 casi su 100 rispetto agli 8 o 10 della media nazionale. Significa che stiamo correndo più forte nella stessa direzione di una regione che ha vissuto prima di noi questa esperienza».

