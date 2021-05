1. Cosa prevede il certificato COVID europeo?

Il certificato sarà gratuito e disponibile sia in formato digitale (con codice QR) sia cartaceo e attesterà che una persona è stata vaccinata contro il virus (due dosi se previste o una in caso di Janssen) o ha un risultato recente di test negativo o è guarita dalla malattia. In questo modo, gli Stati membri non potranno imporre restrizioni di viaggio come la quarantena, l’autoisolamento o tamponi ulteriori. «Stiamo mantenendo il nostro impegno per realizzare un certificato COVID digitale UE operativo prima dell’estate. I cittadini europei sono impazienti di tornare a viaggiare e l’accordo permetterà loro di poterlo fare molto presto e in condizioni di sicurezza», ha commentato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

2. Quali sono le tempistiche per la sua entrata in vigore?

L’accordo trovato giovedì sera dovrà ora essere adottato formalmente dal Parlamento europeo il 7 giugno. Il regolamento entrerà in vigore il 1. luglio, con un periodo di transizione di sei settimane per il rilascio dei certificati negli Stati membri che hanno bisogno di più tempo. Intanto, dal 10 maggio è partita la sperimentazione tecnica. Il regolamento resterà in vigore per 12 mesi.

3. Quali erano i punti contesi nella discussione europea?

L’intesa, raggiunta in tempi record, non era affatto scontata. Da un lato, infatti, i Governi rivendicavano la competenza nazionale in materia di sanità, mentre dall’altra il Parlamento UE chiedeva il pieno ripristino della libera circolazione. Il compromesso raggiunto prevede che, se la situazione epidemiologica in un Paese dovesse peggiorare, un Governo potrà introdurre misure aggiuntive che devono essere «necessarie e proporzionate per salvaguardare la salute pubblica» e vanno notificate agli altri Stati membri e alla Commissione al più tardi 48 ore prima. Un altro punto di frizione riguardava la gratuità dei test per le persone che non hanno ancora avuto accesso al vaccino. Per venire incontro alle esigenze dei cittadini e alle richieste del Parlamento UE, la Commissione europea si è impegnata a mobilitare almeno 100 milioni in modo che i tamponi siano «abbordabili e accessibili» .

4. Come verranno gestiti i dati sensibili?

I certificati saranno verificati per prevenire frodi e falsificazioni, così come l’autenticità dei sigilli elettronici inclusi nel documento. Per salvaguardare la privacy, i dati personali contenuti nei pass digitali non potranno essere immagazzinati nei Paesi dell’UE di destinazione.

5. Sono considerati validi tutti i vaccini?

No, i Paesi dell’UE saranno tenuti ad accettare i certificati di vaccinazione rilasciati in altri Stati membri per le persone che hanno ricevuto un vaccino autorizzato dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA). Tuttavia, i singoli Stati avranno la possibilità di decidere se accettare anche i certificati delle vaccinazioni effettuate con gli altri farmaci utilizzati in base alle procedure di autorizzazione di emergenza nazionali o dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per l’utilizzo di emergenza.

6. Anche la Svizzera sarà associata al certificato europeo?

Sì, questo è l’obiettivo. In questo modo, anche i cittadini elvetici potranno viaggiare senza problemi nell’UE. Tuttavia, sarà fondamentale che la Commissione riconosca il certificato vaccinale elvetico come equivalente. In Svizzera, i primi certificati COVID (in formato elettronico o cartaceo) saranno rilasciati gradualmente a partire dal 7 giugno. Il pass, come ha sottolineato mercoledì Alain Berset, sarà messo a disposizione della popolazione al più tardi alla fine di giugno e dovrebbe essere compatibile con l’attestato dell’Unione europea.

