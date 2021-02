Un piccolo villaggio indonesiano si è colorato di rosso sangue dopo che un’inondazione ha colpito una fabbrica in cui si impiega la tecnica batik, usata per colorare i tessuti e altri oggetti come i vasi.

I funzionari locali in seguito hanno confermato che il colore proveniva dalle tinture per tessuti utilizzate da diverse «fabbriche batik» della zona. La stessa Pekalongan è ben nota per la sua industria tessile batik, con molte fabbriche artigianali fiorenti in tutta la città. I funzionari locali hanno dispiegato pompe per drenare l’area allagata che è stata bonificata in meno di un’ora.