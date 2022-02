Un tribunale turco ha emesso un mandato d’arresto per il nuotatore olimpico Derya Buyukuncu a causa di un commento sui social media riguardo allo stato di salute del presidente turco Recep Tayyip Erdogan dopo che è risultato positivo al COVID-19. Lo riportano vari media turchi secondo i quali lo sportivo sarebbe accusato di «insulto al presidente» - crimine per cui si rischiano fino a 4 anni di reclusione - a causa di un tweet in cui, dopo avere appreso che Erdogan è affetto dal coronavirus, ha affermato che avrebbe comprato per tutto il quartiere scorte di un dolce che tipicamente si offre ai funerali.

Buyukuncu è molto noto non solo per la sua partecipazione a sei olimpiadi ma anche per aver vinto un popolare reality show e attualmente non è chiaro se si trovi all’estero o in Turchia. Oltre al nuotatore, è stato emesso un mandato d’arresto per altre 7 persone a causa di commenti simili sullo stato di salute di Erdogan, 4 di loro sono stati brevemente detenuti mentre una si trova ai domiciliari. «Condanno questi arroganti e ignoranti privi dei valori della nostra civiltà» ha affermato il ministro della Giustizia Bekir Bozdag a proposito dei commenti.