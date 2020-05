«Twitter continuerà a segnalare le fake news»

«Continueremo a segnalare informazioni errate o contestate sulle elezioni a livello globale». Lo scrive il CEO di Twitter, Jack Dorsey, in tre tweet in cui interviene sulla vicenda che contrappone Donald Trump ai social network.

Twitter ha corretto due post del presidente Usa in merito al rischio di brogli nel voto via posta in California. Il tycoon ieri ha minacciato di chiudere i social e per oggi si attende un decreto in materia.