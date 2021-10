Twitter ha comunicato i risultati di una ricerca interna, secondo cui, spesso, l’algoritmo che mostra i post agli iscritti, preferisce contenuti di destra rispetto a quelli di sinistra. «Abbiamo analizzato milioni di tweet dal 1 aprile al 15 agosto 2020, da account gestiti da funzionari eletti in sette paesi: Canada, Francia, Germania, Giappone, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti» ha affermato il social network in un post sul blog.

Tuttavia, Twitter non è certa di cosa abbia causato questo sbilanciamento. La società ha sottolineato che: «L’amplificazione algoritmica non è problematica in sé: tutti gli algoritmi finiscono con l’amplificare i contenuti a cui sono applicati. Diventa problematica se sorge un trattamento preferenziale in funzione di come l’algoritmo è costruito, rispetto alle interazioni che le persone hanno con esso».