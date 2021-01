Una neoeletta deputata repubblicana nota per aver promosso le teorie complottiste di QAnon ha accusato Twitter di censura dopo che il suo account è stato temporaneamente sospeso per «violazioni multiple». Il profilo di Marjorie Taylor Greene è stato sospeso per 12 ore dopo aver postato accuse di una presunta frode elettorale in Georgia, il suo Stato d’origine.