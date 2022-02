Un ragazzo di 15 anni è stato arrestato ieri sera per aver ucciso a colpi di fucile da caccia i suoi genitori e il fratellino di 10 anni in un quartiere di Elche (Alicante). Lo scrive «El Pais». Il ragazzo, che ha confessato, ha convissuto con i cadaveri in casa per tre giorni, durante i quali non è andato a scuola.