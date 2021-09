Stando a quanto riferiscono i media locali, che citano la polizia, i tre bambini - due gemelli di sette anni e un fratellino di quattro - sarebbero morti per strangolamento. L’autore del triplice omicidio sarebbe il padre, trovato nell’appartamento in stato confusionale e intenzionato a togliersi la vita. L’uomo è stato condotto in ospedale.

Nel post il manager austriaco ha scritto di «non avere le forze per andare avanti», accusando di fatto la ex moglie e madre dei loro tre bambini «di essere cattiva» con la sua nuova compagna, «amore della mia vita, che per questa ragione mi ha lasciato», aggiungendo poi «di non avere più soldi». L’omicida ha chiamato in causa anche tre ex amici, «miei fratelli della loggia massonica» che «nell’ultimo anno e mezzo non mi hanno voluto aiutare, non hanno nemmeno risposto alle mie chiamate».