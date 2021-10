Uno svizzero di 63 anni è stato arrestato in Thailandia per aver provocato la morte di un ladro che si era introdotto nella sua abitazione, riferiscono i media locali. Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) è a conoscenza del caso.

L’ambasciata svizzera è in contatto con la persona interessata e le autorità locali, ha dichiarato il DFAE all’agenzia di stampa Keystone-ATS. L’uomo è assistito nell’ambito della protezione consolare. Per ragioni di protezione dei dati e della personalità, il DFAE non fornisce ulteriori dettagli.