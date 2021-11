I cani e i gatti finisco vittime della tolleranza zero contro il coronavirus in Cina. A testimoniarlo è un video shock che sta indignando i social: nelle immagini, riprese da una telecamera interna, si vedono uomini bardati di tute e maschere della sezione prevenzione COVID della città di Shangrao, armati di piede di porco, che entrano in un appartamento - mentre la proprietaria è confinata in quarantena in un hotel ad hoc -, cercano e scovano il suo corgi prima di ucciderlo colpendolo alla testa.