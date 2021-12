Il padre della ragazza di 14 anni uccisa da un proiettile vagante vicino Los Angeles durante un intervento della polizia in un grande magazzino ha chiesto che gli agenti coinvolti vadano «tutti in prigione». «L’unica cosa che voglio è giustizia per mia figlia», ha detto ieri sera in conferenza stampa Juan Pablo Orellana, padre della giovane. «Non avrò riposo finché tutti questi criminali non saranno in prigione, ciascuno di loro», ha affermato esprimendosi in spagnolo.