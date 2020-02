Uccisa dalla madre nel giorno del suo primo compleanno: shock e sconcerto in Francia per l’assassinio della piccola Vanille, una bimba ritrovata morta ieri dopo due giorni di ricerche all’interno di un container per la raccolta di indumenti usati nella cittadina di Angers.

L’autopsia, ha riferito in conferenza stampa, conferma il decesso per «soffocamento» in tempi «conformi a quanto dichiarato» dalla donna agli inquirenti. Il motivo del gesto, sempre secondo quanto riferito dal procuratore, potrebbe essere legato a un rifiuto di lasciare la casa per ragazze madri single, dove stava da un anno e da cui le era stato annunciato lo scorso 3 dicembre 2019 che sarebbe dovuta andare via mentre Vanille veniva data in affidamento ad una famiglia di accoglienza.