Un tribunale tedesco ha condannato all’ergastolo un cittadino russo per l’omicidio di un oppositore ceceno a Berlino su presunto ordine di Mosca.

Identificato dal tribunale di Berlino come Vadim Krasikov, l’imputato è stato riconosciuto colpevole di aver sparato e ucciso con tre proiettili un georgiano della minoranza cecena in un parco di Berlino, in pieno giorno, il 23 agosto del 2019.