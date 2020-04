Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha «condannato fermamente l’attacco avvenuto ieri nello stato di Rakhine, in Birmania, contro un veicolo dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che trasportava campioni per il test del coronavirus». Lo ha detto il portavoce del Palazzo di Vetro in una nota, in cui ha precisato che un collega dell’Oms è rimasto ucciso e un funzionario del Governo è rimasto gravemente ferito. Il segretario generale ha espresso le condoglianze alla famiglia della vittima, ha «chiesto un’indagine completa e trasparente sull’incidente e che gli autori siano assicurati alla giustizia».