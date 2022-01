Quattro caccia F-16 danesi sono arrivati alla base aerea di Zokniai in Lituania, che ha chiesto un rafforzamento della presenza degli alleati della Nato sul suo suolo di fronte alle tensioni russo-ucraine. «Questa decisione arriva al momento giusto», ha detto il presidente lituano Gitanas Nauseda ringraziando l’esercito danese, «in particolare tenendo conto della situazione lungo il confine con l’Ucraina».

I quattro caccia danesi pattuglieranno lo spazio aereo baltico fino al primo aprile con i quattro F-16 polacchi già presenti in Lituania da dicembre. Durante questi due mesi sono previste molte esercitazioni.

«Il periodo è estremamente preoccupante non solo per la Lituania, ma per tutti gli alleati della Nato», ha aggiunto il presidente Nauseda, sottolineando che le decisioni concrete prese dagli alleati «ci fanno sentire più sicuri».