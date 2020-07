Stando alla polizia ucraina, citata dalla testata online Meduza, il rapitore ha lasciato l’auto sulla quale viaggiava con l’ufficiale ed è scappato in un bosco.

«Ha lasciato l’auto in mezzo alla strada ed è fuggito nei boschi», ha precisato un portavoce della polizia riferendosi al sequestratore e precisando che «un’operazione speciale è attualmente in corso per arrestare questo pericoloso criminale armato».