Ucraina sotto attacco: segui il live

(AGGIORNAMENTO 18.52)

«Ci siamo accordati per portare avanti ulteriori sanzioni alla Russia, che saranno devastanti». Lo twitta il presidente americano Joe Biden dopo il G7.

(AGGIORNAMENTO 18.31)

La dismessa centrale nucleare di Chernobyl è sotto il controllo delle forze russe. Lo riferisce l’agenzia ucraina Unian.

(AGGIORNAMENTO 17.57)

L’invasione dell’Ucraina è stata una «misura necessaria» da parte della Russia per difendere il proprio territorio. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, in un incontro con gli imprenditori locali. «La Russia è parte dell’economia mondiale e noi non abbiamo certamente intenzione di danneggiare quel sistema. Non credo che ai nostri partner convenga spingerci fuori da questo sistema», ha aggiunto.

(AGGIORNAMENTO 17.30)

«Condanniamo l’invasione russa nel modo più aspro. Affermiamo il nostro inamovibile appoggio e la nostra solidarietà all’Ucraina». È quello che affermano i leader del G7 in una dichiarazione diramata dalla cancelleria di Berlino dopo il vertice virtuale di oggi. «Ci impegniamo a proteggere i sistemi democratici e a rafforzare la nostra collaborazione per le priorità globali come clima, ambiente e salute», si legge ancora. L’invasione della Russia è una «minaccia all’ordine internazionale», afferma il G7, aggiungendo che i leader sono pronti ad agire sui mercati globali dell’energia. Nella nota viene inoltre chiesta alla Russia una de-escalation: ritirare immediatamente le sue forze dall’Ucraina e fermare il bagno di sangue. L’Alto rappresentante UE Josep Borrell ha assicurato che l’UE imporrà «pesanti sanzioni entro 24 ore» contro Mosca.

(AGGIORNAMENTO 17.17)

L’esercito ucraino ha chiuso i porti del Paese. Lo ha annunciato il consigliere presidenziale di Kiev, Mykhailo Podoliak, citato da Interfax. «Le strade sono regolarmente in funzione, ma ci sono ingorghi verso ovest, dato il numero delle persone che viaggiano in quella direzione», ha aggiunto Podoliak, sottolineando che le autorità stanno affrontando le problematiche sui rifornimenti di carburante riscontrate nelle stazioni di servizio.

(AGGIORNAMENTO 16.49)

Primi ucraini in fuga dalla guerra arrivati in Moldavia. La presidente della Moldavia Maia Sandu su Twitter: «Oggi sono arrivate 4 mila persone. Il governo ha schierato centri di accoglienza temporanea nei pressi delle località di Palanca e Ocnita. I nostri confini sono aperti».

(AGGIORNAMENTO 16.45)

La Russia risponderà con «inevitabili atti di rappresaglia» a quelle che definisce le sanzioni «illegittime» dell’Unione europea. Lo ha detto il rappresentante permanente di Mosca presso la UE, Vladimir Chizhov, citato da Interfax, sottolineando di averne informato l’Unione.

(AGGIORNAMENTO 16.43)

«Ci aspettiamo diverse fasi nell’attacco della Russia». Lo afferma un funzionario del Pentagono citato da alcuni media americani. Quella vista finora è la prima fase, ha aggiunto. «Stimiamo che più di 100 missili russi sono stati usati» negli attacchi all’Ucraina. Un alto dirigente dell’amministrazione americana ha aggiunto: «L’offensiva russa in Ucraina mira a decapitare il governo di Kiev».

(AGGIORNAMENTO 16.30)

Il sindaco di Kiev Vitali Klitschko ha annunciato il coprifuoco nella città.

(AGGIORNAMENTO 16.08)

Combattimenti tra forze russe e ucraine sono in corso anche nella disarmata centrale nucleare di Chernobyl, riferisce la NBC. Negli scontri «è stato distrutto un impianto di stoccaggio di scorie nucleari», si precisa. Il ministero dell’Interno ucraino conferma i combattimenti e precisa che gli impianti di stoccaggio delle scorie sono attualmente intatti, anche se a rischio di essere distrutti.

(AGGIORNAMENTO 15.56)

«È un giorno triste per l’Europa, come non ne vedevamo da tanto tempo» ha dichiarato il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis in diretta da Berna. Il consigliere federale ticinese, a capo del DFAE, ha ribadito la condanna svizzera all’invasione dell’Ucraina. Al momento la Svizzera non intende imporre le proprie sanzioni nei confronti di Mosca, ma riprenderà quelle annunciate dall’UE.

(AGGIORNAMENTO 15.51)

Le sirene antiaeree hanno suonato anche a Leopoli, la città nell’Ovest dell’Ucraina dove molte nazioni hanno spostato le delegazioni diplomatiche. Non accadeva dalla Seconda Guerra Mondiale. Lo riferisce la CNN.

(AGGIORNAMENTO 15.50)

«Il governo ungherese, insieme ai suoi alleati dell’UE e della Nato, condanna l’azione militare della Russia». Lo afferma il primo ministro magiaro, Viktor Orban, in un video, aggiungendo che l’Ungheria è pronta a «fornire assistenza» ai profughi e sarà in grado di «affrontare questa sfida in modo rapido ed efficace». Il premier spagnolo Pedro Sanchez, dopo la riunione straordinaria del Consiglio di Sicurezza Nazionale, parla di «attacco frontale» ai «principi e valori» che hanno garantito all’Europa «anni di stabilità e prosperità». Il cancelliere austriaco Karl Nehammer ha sentito al telefono il presidente ucraino Volodymyr Zelensky: «Ha detto di parlare da un Paese che non sa più per quanto tempo esisterà» e come un leader «che non sa per quanto tempo resterà vivo».

(AGGIORNAMENTO 15.46)

Joe Biden ha riunito il Consiglio di sicurezza nazionale prima di intervenire al summit dei leader del G7 sulla crisi ucraina, dove - ha annunciato - gli USA e gli alleati imporranno «severe sanzioni» contro la Russia per quella che ha definito una «guerra premeditata» foriera di «sofferenze umane e di una catastrofica perdita di vite umane». Il commander in chief parlerà nuovamente alla nazione alle 12 (le 18 in Svizzera).

(AGGIORNAMENTO 15.35)

Nuove sirene d’allarme per possibili bombardamenti a Kiev. L’amministrazione comunale della città sta chiedendo agli abitanti di rifugiarsi immediatamente per il rischio di un attacco aereo russo.

(AGGIORNAMENTO 15.25)

La Russia «sarà sempre pronta al dialogo», purché porti «alla giustizia e al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite». Lo ha detto il ministro degli Esteri di Mosca, Serghei Lavrov, citato dalla Tass.

(AGGIORNAMENTO 15.19)

Il comando militare ucraino ha affermato che i russi hanno colpito un ospedale a Vuhledar, nella regione di Donetsk. Il bilancio è di 4 morti e 10 feriti, tra cui 6 medici. Lo riporta il Guardian. L’Ucraina ha affermato che la Russia ha effettuato 203 attacchi dall’inizio della giornata in quasi l’intero territorio. In un aggiornamento separato del ministero degli Esteri ucraino, funzionari hanno affermato che un elicottero russo K-52 e tre elicotteri sono stati abbattuti vicino a Gostomel, nella regione di Kiev.

(AGGIORNAMENTO 15.07)

(AGGIORNAMENTO 15.03)

Dall’inizio della giornata in Ucraina sono stati registrati un totale di 203 bombardamenti nemici e 7 violazioni dei valichi di frontiera. Lo riporta il consigliere del capo del ministero dell’Interno di Kiev, Vadym Denysenko, citato da media locali. «Al momento, la situazione a Kharkiv è peggiorata, ma ora i nostri militari, la guardia nazionale, la polizia e tutte le unità del ministero degli Interni stanno lavorando in modo intensificato», ha affermato Denysenko. L’esercito russo afferma di aver distrutto 74 obiettivi militari, incluse 11 piste d’atterraggio, una base navale e tre centri di comando militare, 18 stazioni di collegamento radio per i sistemi missilistici S-300 e Buk-M1, un elicottero d’attacco e quattro droni da combattimento Bayraktar TB2.

(AGGIORNAMENTO 15.00)

Il consigliere presidenziale ucraino Mykhaylo Podolyak - riferisce Bloomberg - afferma che ci sono pesanti combattimenti all’aeroporto di Hostomel, a circa 30 chilometri a nord-ovest di Kiev, «un attacco che potrebbe mirare ad aprire la strada alle truppe aviotrasportate e a un assalto al governo». Le milizie filo-russe dell’autoproclamata repubblica separatista di Donetsk stanno avanzando verso Volnovacha, a metà strada tra Donetsk e Mariupol, e sono già entrate per 7 km nei territori controllati dalle forze ucraine. Lo riferisce il ministero della Difesa di Mosca, citato dalla Tass.

(AGGIORNAMENTO 14.19)

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato: «Il presidente russo, Vladimir Putin, ha espresso la sua visione su ciò che ci aspetteremmo dall’Ucraina per risolvere questi problemi concettualmente di ‘‘linea rossa’’. Si tratta del suo status neutrale e del rifiuto di ospitare armi. La domanda è se la leadership dell’Ucraina è pronta a parlare di questo».

(AGGIORNAMENTO 14.00)

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, a Bruxelles, dopo l’incontro con il segretario NATO, ha dichiarato: «È l’attacco più forte degli ultimi decenni. La nostra unità è la nostra forza e il Cremlino lo sa e cerca di dividerci». Nel pomeriggio il Consiglio europeo straordinario deciderà un pacchetto di sanzioni «massicce e mirate» nei confronti della Russia. «Putin dovrà spiegare le sanzioni ai suoi cittadini, so che il popolo russo non ha voluto questa guerra». Il presidente del Consiglio UE Charles Michel ha aggiunto: «L’atto russo è una violazione dello stato di diritto internazionale. Un attacco alle fondamenta dell’UE, alla sua pace. Faccio appello alla Bielorussia e al suo popolo, avete la possibilità di non seguire la Russia in questa tragedia».

(AGGIORNAMENTO 13.50)

«Un aereo militare delle forze armate ucraine con 14 persone a bordo si è schiantato tra i villaggi di Zhukivtsi e Trypillia, nel distretto di Obukhiv», a sud di Kiev, «provocando cinque morti». Lo riferisce il ministero degli Interni ucraino. La Russia ha lanciato due razzi contro la città di Brovary, alla periferia di Kiev, colpendo due unità militari ucraine e provocando almeno 6 morti e 12 feriti. Lo riferisce il Centro di Kiev per le comunicazioni strategiche e la sicurezza delle informazioni.

(AGGIORNAMENTO 13.07)

Le truppe russe hanno sfondato e sono penetrate nella regione di Kiev. Lo hanno annunciato i soldati ucraini che presidiano la frontiera. Intanto due navi cargo russe sono state colpite da un missile sparato dalle forze ucraine dalla città di Mariupol, a pochi chilometri dalle zone del Donbass controllate dalle milizie filo-russe. Lo dichiara il servizio federale di sicurezza russo (FSB) della regione di Krasnodar. Le milizie filo-russe di Lugansk, nel Donbass, sono giunte sulla riva opposta del fiume Seversky Donets, che delimitava alcune parti della linea di contatto tra le forze ucraine e i separatisti.

(AGGIORNAMENTO 13.02)

I leader dei paesi aderenti alla NATO si riuniranno domani in videoconferenza. In un incontro con la stampa il segretario generale Jens Stoltenberg ha dichiarato: «Noi siamo pronti, ma la nostra è un’Alleanza preventiva, non vogliamo un conflitto. Non ci sono truppe NATO in Ucraina, non abbiamo né piani né intenzioni di dispiegarle, ma stiamo incrementando truppe nella parte orientale dell’Alleanza. È un momento grave per noi, la guerra è in Europa. La pace nel nostro continente è andata in frantumi. La nostra libertà è minacciata, dobbiamo rispondere e dobbiamo essere ancora più uniti».

IL PUNTO ALLE 13.00

«Invasione», «guerra», «attacco». La Russia è in Ucraina. Vladimir Putin, in un messaggio televisivo durante la notte, ha spiegato di aver autorizzato «un’operazione speciale» in Ucraina per «smilitarizzare il Paese» e «proteggere il Donbass». Se «qualcuno interferisce», ha avvisato, «ci saranno conseguenze mai viste». Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ordinato di «infliggere il massimo delle perdite» alle forze russe e ha rotto le relazioni diplomatiche con la Russia. I leader dei Paesi aderenti alla NATO si riuniranno domani, venerdì, in videoconferenza.

