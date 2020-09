«Attualmente l’UE ha accordi di riammissione con 24 Paesi, alcuni funzionano, altri meno. Rafforzeremo i negoziati su questo, ma intendo anche usare per la prima volta la normativa entrata in vigore a febbraio sui visti: saranno preparate relazioni annuali per i Paesi terzi in cui sarà valutato il livello di cooperazione sulle riammissioni», così ha detto la commissaria UE, Ylva Johansson, illustrando le proposte per il Patto su asilo e migrazione.