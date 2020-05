«L’Oms ha bisogno di continuare a essere in grado di guidare la risposta internazionale alla pandemia, attuale e futura. Per questo, sono richiesti e necessari la partecipazione e il supporto di tutti. Davanti a questa minaccia globale, ora è il momento per una migliore cooperazione e soluzioni comuni», prosegue la nota, «mentre il mondo continua a combattere la pandemia di Covid-19, il compito principale di ognuno è salvare le vite e contenere e mitigare questa pandemia. L’Unione europea continua a sostenere l’Oms a questo riguardo e ha già fornito finanziamenti aggiuntivi».

«In una risoluzione guidata dall’Ue e adottata il 19 maggio durante l’Assemblea dell’Oms, gli Stati membri dell’organizzazione si sono accordati per iniziare, appena sarà il momento appropriato, una valutazione imparziale, indipendente e onnicomprensiva per rivedere le lezioni imparate dalla risposta sanitaria internazionale al coronavirus, in particolare con l’obiettivo di rafforzare la preparazione sanitaria globale», prosegue la dichiarazione. «È necessario valutare la risposta globale perché ci sono lezioni che devono essere imparate da questa pandemia, come sia cominciata e la sua risposta. Questa valutazione della performance collettiva a livello internazionale è solo un processo necessario, che mira a rafforzare la sicurezza sanitaria».