«La Commissione europea ritiene che» il Covid-19 «sia già in tutti gli Stati membri, perciò chiudere le frontiere non è necessariamente il modo migliore di garantire» un ulteriore contenimento dell’epidemia nell’Ue. Così il portavoce della Commissione europea Eric Mamer.

Nelle «linee guida» in 25 punti, pubblicate oggi, «per la gestione delle frontiere per proteggere la salute» di fronte al Covid-19 ed «assicurare la disponibilità di beni e servizi essenziali», la Commissione europea scrive: «per evitare che le scarsità e le difficoltà economiche e sociali, che tutti i Paesi europei già affrontano peggiorino, è cruciale mantenere il funzionamento del mercato interno». Ed è «fondamentale il coordinamento a livello Ue per le misure che riguardano la gestione delle frontiere».