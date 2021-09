La presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen gli aveva chiesto di essere in futuro la persona di contatto del ministro degli esteri svizzero Ignazio Cassis. Finora era stato incaricato del dossier l’austriaco Johannes Hahn.

Alla riunione dei ministri degli affari europei la Commissione, su richiesta dell’Austria, ha fornito informazioni sugli ultimi sviluppi delle relazioni tra Svizzera e UE. Secondo una diplomatica europea, Bruxelles considera il contributo di Berna alla coesione dell’Est europeo come la questione principale che deve essere chiarita prima che «qualcosa» possa andare avanti. E la Commissione UE ha invitato gli Stati membri a prendere una posizione unita nei confronti della Svizzera.

Dopo il fallimento dell’accordo quadro con Bruxelles, il Consiglio federale spera di mostrare buona volontà per trovare una soluzione al quadro di relazione con l’UE liberando il miliardo di coesione. La decisione è attualmente in discussione in parlamento.