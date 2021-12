Per il capo dell’Eliseo è anche tempo di «ripensare la vocazione umanistica dell’Europa». Egli intende fare della presidenza di turno francese dell’UE un «grande momento di umanismo europeo», anche per costruire un’Europa «più semplice ed umana». A cominciare dalla «questione dei valori che sono la ragione stessa della nostra unione». «Questo slancio - ha proseguito Macron rivolgendosi ai cronisti - forse andrà fino alla riforma dei nostri trattati».

Macron ha poi insistito sulla necessità di modificare e regole di bilancio dell’Unione europea che sono state sospese durante la pandemia. Rivolgendosi alla stampa, ha ribadito la necessità di regole di bilancio «semplificate». «Durante la pandemia abbiamo messo le regole di bilancio tra parentesi», ha ricordato Il presidente riferendosi alla sospensione del patto di stabilità. Per lui, bisognerà ovviamente tornare ad un quadro di bilancio «ma non possiamo fare come se nulla fosse accaduto». Quindi l’appello ad una «discussione strategica» su questo argomento, per creare un sistema che tenta anche conto di «investimenti nuovi».