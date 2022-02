«Abbiamo esaminato tutti i possibili scenari di interruzione nel caso in cui la Russia decidesse di interrompere parzialmente o completamente le forniture di gas all’UE: i modelli mostrano che siamo piuttosto al sicuro per questo inverno. Non siamo in una situazione in cui da un giorno all’altro ci troveremmo senza gas e l’attuale livello di stoccaggio è circa al 30% della capacità». Lo ha detto un portavoce della Commissione sottolineando che la presidente della Commissione Ursula von der Leyen lo ha già dichiarato più volte recentemente. Quello di uno stop alle forniture russe è comunque uno scenario ipotetico, ha sottolineato il portavoce nel briefing quotidiano, «non siamo in quella situazione ora».