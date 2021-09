Il presidente USA ha parlato in un intervento alla Casa Bianca delle misure per combattere una pandemia che sta rialzando la testa non solo negli USA ma anche in vari Paesi del mondo, a causa della più contagiosa e virulenta variante Delta, mentre già si teme per quella Mu.

L’amministrazione USA vuole organizzare il vertice internazionale durante l’Assemblea Generale dell’ONU, in programma per la settima dal 20 settembre. La Casa Bianca ha già notificato la sua intenzione ad alcuni Paesi anche se non ha ancora spedito inviti formali.

L’obiettivo è quello di coordinare meglio la lotta al virus su scala planetaria, ad esempio migliorando la produzione e la distribuzione dei vaccini nei Paesi meno sviluppati, rafforzando le forniture di ossigeno ai Paesi che ne hanno bisogno ed esplorando la possibilità di una cooperazione sulla ricerca contro il coronavirus.

Nella convinzione che dall’emergenza si deve uscire tutti insieme. Non è però ancora chiaro se l’amministrazione Biden si impegnerà a donare altre dosi di vaccino all’estero, continuando a fare degli USA «l’arsenale dei vaccini» per il mondo. L’ipotesi è stata discussa negli ultimi giorni.

Ma l’attenzione del presidente è concentrata in particolare in casa, dove sta crollando nei sondaggi non solo per la rovinosa ritirata dall’Afghanistan, ma anche per l’impennata della pandemia e il conseguente rallentamento dell’economia. Per questo cerca di correre ai ripari con un piano in 6 punti.

Tra questi un ordine esecutivo per rendere obbligatorio il vaccino per tutti i dipendenti federali e i contractor del governo, senza l’alternativa di sottoporsi regolarmente al tampone. Una mossa che riguarda 2.1 milioni di lavoratori, dopo l’obbligatorietà già introdotta per gli operatori sanitari, il personale degli ospizi e i militari. Oltre il presidente non può andare, per non interferire sulle competenze dei singoli Stati.

Ma Biden lancia un appello al mondo privato perché incoraggi o obblighi i propri dipendenti ad immunizzarsi. E a chiedere la prova vaccinale nei ristoranti, nei bar e in altri luoghi, anche se ha escluso a livello federale passaporti vaccinali come il Green Pass europeo. «Noi crediamo che anche il settore privato abbia un ruolo in questa battaglia», ha spiegato la Casa Bianca. «Dobbiamo fare di più sui vaccini, non si tratta di libertà o scelta personale» ha detto il presidente. Il piano per uscire dalla crisi, ha precisato lo stesso Biden, «combatte» anche quelli che stanno minando la salute pubblica. Ma la strada da fare, ha precisato, «non è così brutta come lo scorso inverno».

Infine la scuola, che il presidente intende mantenere in persona non solo per questioni didattiche e di relazioni sociali degli studenti ma anche per consentire ai loro genitori - soprattutto alle donne - di tornare al lavoro. La ricetta è più test, obbligo di mascherina e, se possibile, anche di vaccino, come si appresta a fare il distretto scolastico di Los Angeles, il più grande del Paese con 600 mila studenti.

Combattendo gli sforzi contrari di governatori repubblicani come quello della Florida Ron DeSantis. Tra gli altri obiettivi di Biden l’avvio entro fine settembre della terza dose, il cosiddetto «booster».

Resta da vedere se tutto ciò basterà a frenare una pandemia che viaggia con una media giornaliera di circa 150 mila casi e quasi 1.400 decessi in un Paese dove i No Vax sono ancora tanti e irriducibili, la popolazione completamente immunizzata è ferma al 53% e con una sola dose al 62,2%: ben al di sotto dell’obiettivo dichiarato dal presidente del 70% di adulti con almeno un primo shot entro lo scorso 4 luglio.

