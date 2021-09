Priorità «vaccinare tutti gli individui idonei che non hanno ancora completato il ciclo di vaccinazione», ma anche «prendere in considerazione dosi aggiuntive» per gli immunodepressi «se non raggiungono un livello adeguato di protezione dalla vaccinazione primaria standard». È quanto si afferma in un rapporto tecnico pubblicato oggi dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC).