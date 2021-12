I 194 Stati membri dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) hanno concordato oggi all’unanimità di iniziare a lavorare alla realizzazione di un nuovo accordo internazionale che stabilisca come gestire la prossima pandemia globale.

I Paesi hanno adottato una risoluzione in una riunione speciale a Ginevra, avviando il processo che dovrebbe portare a un nuovo accordo sulla preparazione e risposta alle pandemie che entrerà in vigore nel 2024.

Il direttore generale dell’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha affermato che l’odierna decisione dell’Assemblea mondiale della sanità è di natura storica, vitale nella sua missione. Rappresenta un’opportunità irripetibile per rafforzare l’architettura sanitaria globale per proteggere e promuovere il benessere di tutte le persone, ha aggiunto.

Riunita a Ginevra in sessione speciale da lunedì scorso, l’Assemblea mondiale della sanità ha deciso oggi di avviare un processo globale per negoziare una convenzione, un accordo o un altro strumento internazionale per rafforzare la prevenzione, la preparazione e la risposta alle pandemie, precisa un comunicato dell’OMS.