(Aggiornato alle 15.45) - Un Boeing 737 della Ukaine Airlines è precipitato al suolo dopo il decollo all’aeroporto internazionale di Teheran Imam-Khomeini. A bordo c’erano 176 persone, secondo quanto sostiene il Consiglio di sicurezza nazionale e di difesa ucraino. Nessuno è sopravvissuto allo schianto, come ha confermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Le autorità ucraine hanno dichiarato in seguito che 169 persone avevano comprato il biglietto per viaggiare da Teheran a Kiev con il Boeing 737 ma che due non si sono imbarcate. Sull’aereo c’erano quindi 167 passeggeri e nove membri dell’equipaggio, per un totale di 176 persone. Precedentemente, il Consiglio di sicurezza nazionale e di difesa ucraino aveva affermato che sull’aereo c’erano 168 passeggeri e nove membri dell’equipaggio.