L’esercito israeliano ha reso noto che oggi ha colpito l’abitazione del capo dell’ufficio politico di Hamas nella Striscia di Gaza Yahya Sinwar e la casa di suo fratello Muhammd, un attivista terrorista». Su Twitter un video che mostra una casa distrutta. L’esercito non ha specificato se al momento dell’attacco Sinwar si trovasse in casa. «Entrambi gli edifici - ha specificato l’esercito - erano utilizzati come infrastrutture militari da parte dell’organizzazione terroristica di Hamas».

In nottata il premier Benyamin Netanyahu - rispondendo implicitamente a critiche dagli Stati Uniti - ha osservato che «mentre Hamas colpisce intere città in Israele, Israele si sforza al massimo di non colpire a Gaza persone non coinvolte nei combattimenti». Ha aggiunto che le operazioni militari proseguiranno «per quanto necessario’», lasciando intendere che per ora Israele non è interessato a un cessate il fuoco.