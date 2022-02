Ieri sera un rumoroso carosello di decine di auto ha invaso il centro fermandosi anche vicino al luogo della tragedia: molti manifestanti hanno alzato il pugno chiuso e mostrato cartelli con slogan contro le forze dell’ordine o per ricordare che «Black lives Matter». Altre proteste sono attese per oggi a favore di Locke, già diventato un nuovo simbolo degli abusi della polizia, soprattutto contro gli afroamericani.

Per abbassare la tensione il sindaco dem di Minneapolis Jacob Frey, ha annunciato una moratoria dei cosiddetti ‘no-knock warrants’, le controverse perquisizioni senza preavviso che spesso hanno esiti fatali, come è capitato a Locke e, nel 2020, a Breonna Taylor a Louisville, in Kentucky. Nel frattempo si è impegnato a rivedere le prassi del dipartimento di polizia, già finito nel mirino per l’uccisione di Floyd, con i suoi vertici e la consulenza di due esperti che aiutarono a elaborare la Breonna Law, il bando del ‘no-knock warrants’ introdotto a Louisville. «A prescindere dalle informazioni che usciranno, nulla cambierà il fatto che la vita di Amir Locke è stata recisa», ha commentato. «Una tragedia», gli ha fatto eco il governatore dem Tim Walz, insistendo sulla necessità di modificare le perquisizioni senza preavviso.