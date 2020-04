Dopo aver ricevuto il suo endorsement per la Casa Bianca, Biden rende omaggio alla senatrice Warren, rivelando che lavora «con lei nelle ultime settimane per identificare e adottare importanti proposte politiche che ci rafforzeranno come popolo». Una ulteriore conferma che dietro agli endorsement dei suoi principali rivali della sinistra democratica, come anche Bernie Sanders, ci sono mediazioni per rendere la piattaforma più progressista. «Sono orgoglioso di avere la senatrice Warren al mio fianco per la futura battaglia, non solo mentre lavoriamo per sconfiggere Donald Trump a novembre ma negli anni a venire, mentre spingiamo una agenda politica coraggiosa e progressista per il popolo americano», afferma l’ex vicepresidente. «In un momento di crisi per la nostra nazione, le idee della senatrice Warren saranno più importanti che mai mentre tracciamo una via per andare avanti», aggiunge Biden, che poi elogia l’integrità, la determinazione e la passione della senatrice.