«Keep calm and carry on». Proprio così, mantenete la calma e andate avanti. Quando parla, la dottoressa Emilie Martinoni Hoogenboom abbandona spesso l’italiano per l’inglese. Naturale, logico. Originaria di Minusio, vive e lavora a Londra da parecchi anni. Quando le chiediamo del lockdown, il terzo per il Regno Unito, sorride. E ripesca lo slogan varato dal governo britannico nel 1939, agli albori della Seconda guerra mondiale. «Naturalmente – prosegue – le ragioni che hanno reso necessario questo terzo lockdown sono evidenti. Sarebbe stato insostenibile, per gli ospedali, andare avanti come prima. Il sistema è sovraccarico. Certo, parliamo di qualcosa comunque difficile da digerire. Più che altro perché gli annunci delle autorità sono stati un po’ contraddittori. In particolare, riguardo alla...