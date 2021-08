Due fonti hanno detto al giornale che il corpo incastrato tra i carrelli ha temporaneamente reso inutilizzabile l’aereo. Si tratta dello stesso modello di velivolo sul quale sono saliti circa 640 civili afghani - ben oltre la regolare capienza - trasferiti in Qatar, la cui foto ha fatto il giro del mondo. L’immagine diffusa dai militari statunitensi e rilanciata dal sito Defense One riassume il dramma dell’esodo da Kabul. Il C-17 Globemaster II ha come massima capienza 154 persone. La foto è stata scattata domenica, nel pieno della grande fuga dalla capitale appena conquistata dai talebani. Nonostante il sovraffollamento «l’equipaggio ha deciso di partire comunque», ha riferito una fonte militare degli Usa a Defense One, e «circa 640 civili afghani sono sbarcati quando l’aereo è arrivato a destinazione».