I giudici, con rito abbreviato, hanno dunque chiuso un doloroso capitolo che fa riferimento alla finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, partita che la sera di quel giorno fu proiettata su un maxischermo allestito in città, durante la quale l’ondata di panico provocata tra gli spettatori, dopo che una banda di rapinatori aveva spruzzato spray urticante, provocò una ressa con 1.600 feriti e la morte di due donne per le gravi ferite subite nella calca. In quell’occasione, persero la vita Erika Pioletti, morta in ospedale una decina di giorni dopo, e Marisa Amato, rimasta tetraplegica, e deceduta a distanza di due anni. Dopo la lettura della sentenza di condanna, la stessa sindaca Appendino prendendo posizione sui social media, ha dichiarato di provare «amarezza».