Un anno fa Boris Johnson è quasi annegato

Ad agosto 2020 il premier britannico si trovava in vacanza nelle Highlands con la moglie Carrie Symonds e il loro figlio Wilfred. Ma durante una gita in mare - con un paddleboarding o una canoa - ha perso il controllo della situazione. «È quasi annegato. È stato portato via dalla corrente. È stato travolto e si è ritrovato ad andare sempre più lontano», ha riferito una fonte al Times.

La rivelazione sulla disastrosa vacanza in Scozia è arrivata dopo un’altra imbarazzante vicenda in cui Johnson è rimasto coinvolto. Il premier britannico sarebbe stato più volte fianco a fianco di un dipendente pubblico risultato positivo alla COVID dopo aver volato con lui in Scozia nei giorni scorsi. Tuttavia Downing Street ha affermato che il primo ministro, che sta trascorrendo il week-end ai Checkers, la residenza ufficiale di campagna dei primi ministri, non è stato ritenuto uno stretto contatto dell’individuo interessato e non andrà in isolamento.