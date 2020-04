Oggi il presidente francese Emmanuel Macron ha ribadito che «tutto» sarà fatto per ricostruire la chiesa in cinque anni, come si era impegnato a fare subito dopo il disastro. In un video postato sul sito dell’Eliseo, il capo dello Stato francese sottolinea che il dramma non è stato dimenticato anche se «le nostre giornate, i nostri pensieri, le nostre vite sono accaparrate» dalla crisi del coronavirus.

«Ricostruiremo Notre-Dame - annuncia Macron - in cinque anni, ho promesso. Faremo di tutto per rispettare questa scadenza. Certo, il cantiere è in attesa in questo momento per la crisi sanitaria, ma riprenderà appena sarà possibile». Il cantiere è stato interrotto dal 16 marzo per evitare rischi agli operai e agli addetti alla ricostruzione del sito. Il restauro vero e proprio non è ancora cominciato, la cattedrale è ancora in una situazione di emergenza dopo l’incendio del 15 aprile 2019.