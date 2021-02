Dodici mesi di provvedimenti, restrizioni e lockdown. Nella vicina Penisola i casi di Covid sono stati 2’780’882, di cui 382’448 attualmente positivi. Il presidente del Consiglio superiore della sanità italiana (Css) Franco Locatelli ha raccomandato di «investire nella sanità», perché «salva vite e fa risparmiare». In Italia, il giorno più triste fu il 27 marzo con il picco decessi, e il 3 aprile, con le terapie intensive occupate come mai prima. Il momento più bello il 27 dicembre, giorno del «vaccine-day».

In occasione del primo anniversario, il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella ha dichiarato che il sistema sanitario nazionale, confrontato con «una prova senza precedenti», è «un patrimonio da preservare e su cui investire, per l’intera collettività». Il capo dello Stato italiano ha invitato a dedicare a medici e infermieri vittime del Covid-19 l’odierna Giornata Nazionale del personale sanitario. Dal canto suo, Papa Francesco ha affermato che «gli operatori sanitari morti per il covid sono degli eroi».