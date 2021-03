(Aggiornato alle 14.50) - Esattamente un anno fa, le immagini di un’impressionante colonna, formata da una trentina di mezzi militari che attraversa il cuore di Bergamo, con a bordo i feretri delle vittime della COVID, ha scioccato il mondo intero. Il 18 marzo, i camion dell’esercito partirono dal cimitero monumentale in direzione dell’autostrada, per trasportare i deceduti - una settantina -, che il camposanto bergamasco non riusciva più a gestire, verso una dozzina di altre destinazioni sparse in tutta Italia: le attese per le cremazioni avevano ormai superato la settimana. Per non dimenticare quei momenti, e tutte le morti della pandemia, è stata istituita in Italia la «Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime dell’epidemia da coronavirus» che verrà celebrata ogni anno il 18 marzo. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha infatti promulgato questa mattina la legge in tal senso approvata ieri dal Parlamento.

La celebrazione in diretta della Giornata della memoria

Il racconto di chi ha vissuto quei momenti

In una lettera inviata all’Eco di Bergamo, uno dei militari che guidava i mezzi trasformati in carri funebri, Tomaso Chessa, qualche settimana dopo, raccontò quei strazianti momenti: «Arrivi lì alla fine del tuo viaggio, dove ti ritrovi ad abbandonare ‘il tuo carico’, oramai fa parte di te, come se ti togliessero una parte di cuore, ed è lì che cerchi di capire l’identità del tuo compagno di viaggio». «Tu guidi - scrisse ancora il militare - scambi due chiacchiere con il collega alla parte opposta della cabina, ma quando per forza di cose, per un istante, il silenzio rompe la tua routine, il tuo pensiero si posa su di loro, realizzi che dentro quel camion non siamo in due, ma in sette... cinque dei quali affrontano il loro ultimo viaggio». E allora «ogni buca, ogni avvallamento sembra una mancanza di rispetto nei loro confronti». Ad accompagnare il militare anche un doloroso desiderio: «Pagherei oro per conoscere tutti i parenti delle otto persone».

Draghi oggi a Bergamo

Oggi Bergamo è stata scelta dal presidente del Consiglio Mario Draghi quale città simbolo per celebrare la prima Giornata nazionale delle vittime della COVID. Alle 11 il premier si è presentato al cimitero monumentale, lo stesso in cui ha posto dei fiori il capo della Repubblica Sergio Mattarella, per deporre una corona davanti alla stele alle vittime su cui è incisa una poesia di Ernesto Olivero (vedi sotto). «Questo luogo è un simbolo del dolore di un’intera Nazione», ha detto il premier. «È anche il luogo di un impegno solenne che oggi prendiamo. Siamo qui per promettere ai nostri anziani che non accadrà più che le persone fragili non vengano adeguatamente assistite e protette. Solo così rispetteremo la dignità di coloro che ci hanno lasciato».

«Ricordare ci dà la misura del sacrificio»

«Ricordare ci aiuta a fare buone scelte per la tutela della salute pubblica e per la salvaguardia del lavoro dei cittadini. Ricordare i tanti e magnifici esempi di «operatori del bene» espressi nell’emergenza da questa terra ci dà la misura della sua capacità, del suo sacrificio», ha continuato ancora Mario Draghi. «Vorrei ricordare gli operatori dell’ospedale Papa Giovanni XXIII. In questi mesi hanno dato un contributo straordinario di professionalità e di dedizione, spesso pagato con la vita. Vorrei ricordare il miracolo - e non si può definire diversamente - dell’ospedale da campo della Fiera di Bergamo. Allestito in pochi giorni dagli Alpini, dalla Protezione Civile e dagli artigiani volontari. E sostenuto dalla grande generosità dei cittadini bergamaschi». «Tutta la comunità bergamasca ha dato prova di saper reagire, di trasformare i lutti e le difficoltà in voglia di riscatto, di rigenerazione. Il suo esempio è prezioso per tutti gli italiani che, sono certo, non vedono l’ora di rialzare la testa, ripartire, liberare le loro energie che hanno reso meraviglioso questo Paese», ha sottolineato infine il presidente del Consiglio.

Si prosegue al parco della Trucca

Dopo la cerimonia, Draghi si è poi spostato al parco della Trucca per l’inaugurazione del bosco della memoria, dove pianterà un tiglio. Davanti al giovane albero è stata già sistemata la vanga mentre è in allestimento il palco da cui il premier parlerà davanti a un ristrettissimo numero di persone. Fra di loro, coloro che hanno presenziato anche alla cerimonia davanti alla stele, ossia il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, il vescovo Francesco Beschi, il presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli, il prefetto Enrico Ricci, il direttore generale dell’Agenzia di tutela della salute di Bergamo Maurizio Giupponi, la direttrice dell’ospedale Giovanni XXIII, un’infermiera e un medico di base.

Il progetto del bosco, con 750 alberi e piante ad organizzare una serie di isole verdi e aree attrezzate nasce da un’idea dell’associazione dei Comuni virtuosi finanziata dal Comune di Bergamo e dal crowdfunding che da solo ha raccolto finora 110 mila euro. Fra le donazioni anche quelle di Francesco Guccini, dei Nomadi e della Foppapedretti, che ha stanziato 20 mila euro.

"Tu ci sei", la poesia di Ernesto Olivero dedicata alle vittime

Tu ci sei.

Sono convinto che tu ci sei

accanto alle persone che muoiono sole,

sole, con a volte incollato

sul vetro della rianimazione

il disegno di un nipote,

un cuore, un bacetto, un saluto.

Tu ci sei, vicino a ognuno di loro,

tu ci sei, dalla loro parte mentre lottano,

tu ci sei e raccogli l’ultimo respiro,

la resa d’amore a te.

Tu ci sei, muori con loro per portarli lassù

dove con loro sarai in eterno, per sempre.

Tu ci sei,

amico di ogni amico che muore

a Bergamo, in Lombardia, in ogni parte

del nostro tormentato paese.

Tu ci sei e sei tu che li consoli,

che li abbracci, che tieni loro la mano,

che trasformi in fiducia serena la loro paura.

Tu ci sei, perché non abbandoni nessuno,

tu che sei stato abbandonato da tutti.

Tu ci sei, perché la tua paura,

la tua sofferenza, l’ingiustizia della tua morte,

ha pagato per ciascuno di noi.

Tu ci sei e sei il respiro

di quanti in questi giorni

non hanno più respiro.

Tu ci sei, sei lì, per farli respirare

per sempre.

Sembra una speranza,

ma è di più di una speranza:

è la certezza del tuo amore

senza limiti.

©CdT.ch - Riproduzione riservata