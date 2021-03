Un asteroide sfiora la terra: l’abbiamo evitato, ma tornerà

Ha sfiorato la Terra domenica 21 marzo e la NASA lo aveva classificato come «potenzialmente pericoloso». A questa categoria appartengono asteroidi o comete con un’orbita il cui passaggio ravvicinato con la Terra e la cui grandezza sono ritenuti sufficienti a provocare danni rilevanti ed estesi in caso di impatto. Per la precisione, secondo la NASA, l’orbita terrestre e quella dell’asteroide devono incrociarsi a meno di sette milioni e mezzo di chilometri perché l’asteroide sia dichiarato «potenzialmente pericoloso».

Nel caso specifico, questo è passato a 2 milioni di chilometri circa dalla Terra. Una distanza per certi versi enorme, che però rapportata allo spazio sconfinato ha il potere di non farci dormire sonni del tutto tranquilli. Inoltre la sua velocità, 124 mila chilometri orari, era anche altamente superiore alla norma e il suo diametro è stato stimato tra i 0,7 e 1,7 chilometri: circa come il Golden Gate Brige nella Baia di San Francisco.

Fortunatamente l’orbita di collisione dell’asteroide con il nostro pianeta era inesistente. Scampato pericolo, quindi: l’asteroide è passato vicino alla terra senza percoli. Almeno per un po’. Perché «2001F03», questo il nome del frammento di nebulosa, tornerà fra 200 anni circa.

«2001F03» non è però l’unico asteroide che minaccia la Terra. Il prossimo di cui dovremo preoccuparci è «(410777) 2009 FD», che ha una possibilità su 714, secondo l’ufficio di coordinazione della difesa planetaria della NASA, di colpire il nostro pianeta nel 2185. Nel frattempo la NASA non intende restare con le mani in mano: grazie al suo servizio di tracciamento dei corpi celesti, l’agenzia governativa responsabile del programma spaziale e della ricerca aerospaziale degli Stati Uniti intende colpire l’asteroide per deviarne la traiettoria. Entro la fine dell’anno doveva infatti inviare una missione con l’obiettivo di alterare l’orbita di «(410777) 2009 FD».

Eppure 66 milioni di anni fa è proprio un asteroide che avrebbe annientato il 75% della vita sulla Terra, tra cui i dinosauri e tutti i mastodonti preistorici. L’asteroide in questione però misurava tra i 10 e i 15 chilometri di diametro: ben più di quelli che oggi passano vicino al globo terraqueo. Le probabilità che una catastrofe di simili proporzioni si ripeta è davvero minima, ma asteroidi di dimensioni inferiori hanno comunque la capacità, colpendoci, di creare danni ingenti. Quelli il cui diametro supera i 100 metri, per esempio, vengono denominati in inglese «city killers» (assassini di città). Il rischio concreto? Di vederli troppo tardi perché si possa intervenire. Tra i prossimi cinque asteroidi in avvicinamento, il più grande misura circa 55 metri e passerà a 5,1 milioni di chilometri dalla Terra il prossimo 6 aprile.

