Sergio Moro, ex magistrato simbolo della lotta anticorruzione brasiliana e attuale ministro della giustizia, ha costituito un fronte comune con il suo collega dell’economia, Paulo Guedes, per appoggiare il ministro della sanità, Luiz Henrique Mandetta, entrato in rotta di collisione con il presidente Jair Bolsonaro a causa della sua esplicita opposizione alle misure di isolamento sociale per combattere l’epidemia di coronavirus. Lo scrive oggi il quotidiano Folha de Sao Paulo, citando fonti ufficiali secondo le quali il «blocco antagonistico» creato da Moro e Guedes all’interno del governo aumenta l’isolamento politico di Bolsonaro, le cui posizioni sono già state criticate dai vertici degli altri poteri dello Stato: tanto i presidenti delle due Camere, come il presidente e vari membri del Supremo Tribunale Federale si sono detti chiaramente a favore dell’isolamento sociale. Secondo il quotidiano, «la valutazione fatta da Moro e i suoi alleati è che riguardo all’emergenza coronavirus il presidente è fuori controllo, e si lascia guidare da sentimenti di rabbia contro i suoi presunti nemici».