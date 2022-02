A dispetto del record di sette test missilistici fatti a gennaio, incluso il più potente dal 2017, il network statale Kctv ha trasmesso il documentario voluto dal governo che risalta la lotta del leader supremo per rilanciare il disastroso stato dello economia fiaccata da anni di sanzioni e dalle misure draconiane per scongiurare la pandemia di COVID-19.

Il documentario fa riferimento alle «peggiori difficoltà in assoluto» incontrate dal Paese nel 2021, mostrando filmati di Kim che si fa strada con attenzione giù per le scale mentre una voce fuori campo descrive come il suo «corpo è stato completamente asciugato» dal duro lavoro.

Altri video trasmessi in settimana, sempre dalla Kctv, hanno mostrato il leader per la prima volta in sei mesi con la moglie Ri Sol-ju, nonché con la zia Kim Kyong Hui a un evento teatrale. Quest’ultima si diceva fosse morta in seguito all’esecuzione del marito Jang Song Thaek, un tempo tutore del leader ma poi accusato di alto tradimento.